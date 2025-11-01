Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: weekend autunnale, domenica torna la pioggia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sull’Europa domina una profonda saccatura depressionaria che coinvolge in parte anche la nostra penisola, il tempo pertanto è perturbato o comunque variabile.

Previsioni.

Per sabato aumenta la nuvolosità ma resta molto bassa se non nulla la probabilità di piogge, almeno nelle zone di pianura mentre in montagna potrebbero verificarsi deboli pioviggini. Giornata nuvolosa fino a sera con temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica la prima parte del giorno trascorre all’insegna del cielo nuvoloso ma nel corso delle ore e in particolare dal tardo pomeriggio è atteso un deciso aumento della copertura del cielo con conseguente ritorno di piogge che si intensificano in serata. Venti sempre orientali e temperature stazionarie..

Tendenza.

In un quadro tipico della stagione si alternano giornate di calma con brevi peggioramenti nel corso della settimana. Potremmo dire un percorso normale per la stagione autunnale, non sono previsti nè aumenti nè cali sensibili delle temperature.