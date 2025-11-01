Allerta della Protezione civile, forti piogge in arrivo in tutto il Veneto

Allerta gialla della Protezione civile: forti piogge previste in tutto il Veneto nella giornata di domenica 2 novembre.

Dalle ore centrali di domenica 2 novembre, il Veneto sarà interessato da precipitazioni in estensione da ovest. La fase più intensa è prevista per il pomeriggio/sera quando le piogge saranno moderate e a tratti forti in particolare sulle zone montane e pedemontane, anche con rovesci e isolati temporali specie su Prealpi e pianura.

I fenomeni saranno in diradamento dalla tarda serata a partire da ovest, e in generale esaurimento nella notte; più persistenti con quantitativi localmente abbondanti sul Bellunese, Prealpi e pedemontana Vicentina e Trevigiana. Limite delle nevicate in abbassamento sulle Dolomiti da 2300/2500 metri a 1500/1700 metri in serata, generalmente sopra i 2000 metri sulle Prealpi.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per le zone VENE-H (Piave Pedemontano) e VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), con validità dalle 14 di domani 2 novembre alle 6 di lunedì 3 novembre. Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.