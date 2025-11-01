Rapina armi in pugno al supermercato Prix di Castelnuovo del Garda, quello dove lavorava Jessica Stappazzollo.

Attimi di vera paura nella serata di venerdì 31 ottobre al supermercato Prix di via Manzoni a Castelnuovo del Garda, dove intorno alle 19 due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nel punto vendita poco prima dell’orario di chiusura.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero fermato un’auto nelle vicinanze, costringendo le persone che erano a bordo a scendere dal veicolo e a entrare nel supermercato. Una volta all’interno, uno dei rapinatori, pistola in pugno, avrebbe minacciato la cassiera, intimandole di consegnare il denaro in cassa.

Dopo aver ottenuto il bottino, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo della stessa vettura sottratta in precedenza, che è stata successivamente ritrovata ancora a Castelnuovo del Garda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Peschiera del Garda, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Un dettaglio che aggiunge ulteriore inquietudine all’episodio è che nel medesimo supermercato aveva lavorato fino a pochi mesi fa Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, la giovane donna uccisa dal compagno Douglas Reis Ribeiro.