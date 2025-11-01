Incidente a Gazzo Veronese, auto guidata da un 78enne esce di strada e finisce nel fosso dopo aver sbattuto contro un ponte.

Grave incidente intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 1 novembre, a Gazzo Veronese. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Roncanova per un incidente stradale che ha coinvolto l’auto guidata da un uomo di 78 anni, una Fiat Panda finita nel fosso che costeggia la sede stradale dopo aver sbattuto con un ponte in cemento.

Non si conoscono al momento i motivi che hanno causato l’uscita di strada del veicolo. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente, che era rimasto incastrato nell’abitacolo, e l’hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il 78enne, trasportato in ospedale, sarebbe in gravi condizioni.

Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.