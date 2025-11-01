Un Tir ha travolto e ucciso un operaio di 55 anni in provincia di Torino: alla guida del mezzo pesante un autista veronese.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 31 ottobre, a Rivoli, alle porte di Torino: un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un Tir all’incrocio tra corso Francia e via Tevere, alla guida del mezzo pesante un veronese.

L’incidente, come riferisce il quotidiano La Stampa, è avvenuto intorno alle 18.30. Secondo le prime ricostruzioni, il Tir, guidato da un 42enne della provincia di Verona, stava percorrendo corso Francia in direzione Rivoli e, nel svoltare a destra in via Tevere, avrebbe urtato in pieno il pedone che stava attraversando.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’operaio, che indossava ancora la tuta da lavoro e il cartellino aziendale, è stato identificato proprio grazie a questi elementi, non avendo con sé altri documenti. Il conducente del Tir è risultato negativo all’alcol test.