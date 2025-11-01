Cologna Veneta, un 44enne è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 4.30 della mattina di venerdì 31 ottobre una pattuglia dei carabinieri di Cologna Veneta durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Indipendenza nota un veicolo in sosta con tre soggetti a bordo, che destano sospetti. Pertanto, i militari decidono di eseguire un controllo e, dirigendosi verso il mezzo, vedono che uno dei tre giovani mette qualcosa in bocca, al fine di non permetterne il controllo.

Si trattava di una dose di cocaina, per un peso complessivo di circa 0.70 grammi che veniva subito sequestrata. Lo stesso giovane ammetteva, subito, di averla poco prima acquistata da un’altra persona, poi scoperto essere un 44enne di origini marocchine, presente ancora in auto; per tali motivi, tutti i presenti venivano condotti presso gli uffici del Comando Arma per eseguire tutte le previste procedure.

Ed è proprio in quel frangente che il 44enne, probabilmente intimorito delle possibili conseguenze in ordine a quanto dichiarato dal giovane e delle presunte responsabilità acclarate, va in escandescenza e si oppone fermamente all’operato dei militari, iniziando a strattonarli e colpirli con dei calci. Immediatamente, scattava il suo arresto per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella stessa mattinata su disposizione della Procura della Repubblica di Verona il 44enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero alla polizia giudiziaria e rinviata l’udienza al 4 febbraio 2026.