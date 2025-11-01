La ministra Locatelli in visita alla Pia Opera Ciccarelli

Visita istituzionale della ministra Locatelli e momento di confronto al Centro servizi Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto.

Visita istituzionale e momento di confronto al Centro servizi Ciccarelli, sede centrale della Fondazione Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto, dove la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli è stata accolta dal presidente monsignor Andrea Gaino, dal consiglio di amministrazione e dalla direzione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli. L’incontro ha offerto l’occasione per discutere le principali sfide del settore socio-sanitario, come la carenza di personale e la necessità di garantire continuità e qualità nei servizi per le persone fragili.

Nel corso della mattinata, la ministra Locatelli ha visitato la Residenza Tre Fontane, specializzata nell’assistenza a persone con demenza, dove ha incontrato ospiti e operatori, esprimendo apprezzamento per il modello assistenziale centrato su persone, spazi e attività. Tra i momenti più significativi, la presentazione della doccia idro-molecolare Syren®, innovazione introdotta in tutte le strutture della Fondazione per migliorare l’igiene e la dignità delle persone non autosufficienti.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli, attiva dal 1885, conta oggi 621 posti letto accreditati, oltre 750 operatori e circa 2.000 persone assistite tra servizi residenziali e territoriali. Locatelli ha lodato l’accoglienza, la qualità degli ambienti e la dedizione del personale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore per costruire un sistema socio-sanitario più inclusivo e attento alla dignità umana.