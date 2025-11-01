L’Italia si conferma ai vertici europei e internazionali nella donazione e trapianto, anche Verona al top nelle donazioni.

L’Italia si conferma ai vertici europei e internazionali nella donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, come certificato dal rapporto annuale “Newsletter Transplant” del Consiglio d’Europa, e tra gli ospedali top, per quel che riguarda le donazioni, c’è anche Verona.

Nel 2024 in Italia sono stati realizzati 4.642 trapianti, in crescita del 3,9%, con 191 interventi pediatrici e 179 in urgenza nazionale. Il primato spetta alla Città della Salute e della Scienza di Torino (440 trapianti), seguita dall’ospedale di Padova (413) e dall’Ismett di Palermo (276).

Nel campo delle donazioni, l’Italia registra 29,5 donatori utilizzati per milione di abitanti, seconda tra i grandi Paesi europei dietro la Spagna e davanti a Francia, Regno Unito e Germania. Il Civile Maggiore di Verona si distingue come uno dei centri più attivi con 47 donazioni, appena dietro all’ospedale di Padova (53). Cresce in maniera significativa la donazione a cuore fermo, che rappresenta oggi oltre il 16% del totale, con un incremento annuo del 34,6%, fra i più alti d’Europa. Restano tuttavia oltre 8 mila i pazienti in attesa di un trapianto, con tempi medi di attesa che arrivano fino a tre anni per il rene.