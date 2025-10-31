Violino e rock per Abeo: Lisa Agnelli in concerto al Camploy

Teatro Camploy: concerto a offerta libera di Lisa Agnelli a sostegno di Abeo Verona.

La violinista Lisa Agnelli porta a Verona il suo concerto pop rock, per sostenere Abeo, i bambini in cura e le loro famiglie. La musica quindi, incontra la solidarietà in un evento che si terrà sabato 1 novembre, alle ore 21, al Teatro Camploy di Verona.

Lo spettacolo è un viaggio musicale dove lo strumento classico per eccellenza, il violino, si fonde con l’energia travolgente del rock e le grandi emozioni delle colonne sonore cinematografiche. Sul palco, ad affiancare Lisa Agnelli, ci sarà una band completa con pianoforte, chitarra e batteria.

Un cuore grande per Abeo Verona.

L’evento non sarà speciale solo per la sua qualità artistica, ma anche per il suo importante scopo benefico. L’ingresso al concerto è, infatti, a offerta libera e l’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Abeo Verona (Associazione Bambino Emopatico Oncologico). I fondi raccolti andranno a sostegno dei bambini in cura e delle loro famiglie, per dare un aiuto concreto in un momento delicato.