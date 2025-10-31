Verona celebra la sua nuova santa all’ex ricovero Marconi

L’ex ricovero Marconi di Verona, ricorda santa Poloni a pochi giorni dalla canonizzazione.

Verona celebra la recente canonizzazione di Santa Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia. A pochi giorni dalla cerimonia nella Basilica di San Pietro a Roma di domenica 19 ottobre, l’omaggio si concretizza con lo scoprimento e la benedizione di una lapide commemorativa.

L’appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15.45 in Via G. Marconi 19, all’entrata dell’immobile noto come ex ricovero Marconi, oggi di proprietà dell’Istituto Assistenza Anziani.

La cerimonia.

La cerimonia, promossa dall’Istituto Sorelle della Misericordia, vedrà la partecipazione di autorità religiose e civili. La benedizione sarà impartita dal Vescovo di Verona Domenico Pompili, affiancato dalla superiora generale madre Maria Visentin. Saranno presenti anche le autorità cittadine e Franco Balbi, presidente dell’istituto.

L’evento sarà arricchito dall’intrattenimento musicale della Banda “Arrigo Boito” di San Michele Extra. A seguire, la santa Messa presieduta da don Mario Lodola, rettore della chiesa di Santa Caterina alla Ruota, con l’accompagnamento della corale della SS. Trinità.

La lapide non è solo un ricordo, ma un invito a proseguire l’opera di carità della Santa, la cui fondazione dell’Istituto Sorelle della Misericordia risale al 1840, in occasione del 185esimo anniversario dell’Istituto stesso.