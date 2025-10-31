Censimento, il comune di Verona ricorda che è “obbligatorio”

Censimento obbligatorio, l’avviso del comune di Verona.

Censimento “obbligatorio”, il comune di Verona avvisa la cittadinanza che “dal 6 ottobre è in corso il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per i cittadini e le cittadine che hanno ricevuto la lettera di invito da parte dell’Istat e/o la visita di un rilevatore autorizzato a domicilio”.

“La partecipazione al censimento – ricorda la nota di palazzo Barbieri – è obbligatoria; in alcuni casi di rifiuto, sono previste sanzioni amministrative. Le famiglie inserite nel campione riceveranno una comunicazione postale con un codice identificativo o troveranno nell’androne del palazzo una locandina e nella cassetta postale una lettera informativa dell’arrivo dei rilevatori”.

Per dubbi o informazioni, è attivo il numero verde Istat 1510. A livello locale, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 045 8077871, 045 8077219 o 045 8077621, oppure scrivere all’indirizzo email censimento@comune.verona.it