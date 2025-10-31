Spaccio e occupazione abusiva di abitazione, arrestato 42enne

Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri di Legnago per spaccio di hashish e occupazione abusiva di abitazione a Sanguinetto.

Martedì 28 ottobre 2025 i carabinieri di Legnago, nel centro abitato di Sanguinetto, identificavano numerose persone e veicoli, e individuavano diversi stranieri che occupavano abusivamente degli immobili del centro cittadino. Proprio in uno di questi appartamenti i carabinieri controllavano un 42enne marocchino che, a seguito di perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di 83 grammi circa di hashish, nonché materiale vario per il confezionamento e la successiva vendita al dettaglio.

Il materiale rinvenuto veniva immediatamente sottoposto a sequestro e il soggetto veniva arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di Legnago e l’indomani mattina condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo condannava alla pena di 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni.