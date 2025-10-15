Progetto “Natale diffuso a Verona – Adotta una piazza”: obiettivo valorizzare le piazze più iconiche della città.

“Natale diffuso a Verona – Adotta una piazza”, è il progetto ideato per valorizzare le piazze più iconiche di Verona, quali luoghi di luce, incontro e partecipazione. L’iniziativa, sottolinea palazzo Barbieri, nasce come “augurio alla città, alle veronesi e ai veronesi e a chi la vive e visita ogni giorno con l’obiettivo di unire aziende, istituzioni e comunità, attraverso una valorizzazione condivisa”.

“Ci siamo avvalsi – prosegue la nota del comune di Verona – dell’iniziativa di successo sperimentata dal comune di Milano negli ultimi anni arricchendola di proposte. Si tratta di una iniziativa sperimentale realizzata in centro per poi promuoverla anche nei quartieri, dove nel frattempo è stata implementata la dotazione di luminarie. Un processo che ha visto la stretta collaborazione con i presidenti delle circoscrizioni e con un investimento del Comune quasi raddoppiato”.

“In merito all’iniziativa ‘Adotta una piazza’, a livello informale il Comune ha già recepito l’interesse di alcuni marchi veronesi. Ora si parte con la diffusione del progetto”.

In base alla delibera su proposta dall’assessora al Commercio e Manifestazioni Alessia Rotta, approvata oggi, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Comune metterà a disposizione gratuitamente a sponsor privati aree pubbliche per l’organizzazione di eventi e iniziative.

Le piazze di Verona interessate dal progetto.

Le aree “in adozione” individuate sono un massimo di tredici, ciascuna con la propria identità e atmosfera: piazza delle Erbe, piazza dei Signori, Cortile del Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale, piazza Sant’Anastasia, piazzetta Pescheria, porta Borsari, Arco dei Gavi, piazza Cittadella, piazza Isolo, piazza San Zeno, piazzetta San Giorgio e l’Arsenale.

“Si prevedono eventi per tutte e tutti – concerti, letture, teatro, danza – che animeranno le giornate e le serate con appuntamenti settimanali a ingresso libero, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Le performance corali sono garantite nei giorni: 8, 13, 21 e 24 dicembre oltre al 6 gennaio.

L’obiettivo è duplice: valorizzare il patrimonio culturale e artistico e migliorare la qualità dell’offerta turistica durante il periodo natalizio. La manifestazione non ha scopo di lucro ed è progettata per essere partecipata e rispettosa del contesto storico-artistico della città. Ogni progetto di allestimento verrà visionato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”.