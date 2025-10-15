Riconoscimento nazionale per Bussolengo “Comune Fiorito” 2025

Bussolengo premiato a Belluno: è ancora tra i “Comuni Fioriti d’Italia” grazie a verde e sostenibilità.

Il Comune di Bussolengo ha ricevuto il rinnovo del Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita ed è stato nuovamente incluso tra i “Comuni Fioriti d’Italia” per l’anno 2025. Il riconoscimento è stato ufficializzato durante il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti, del 13 e 14 settembre a Soverzene, in provincia di Belluno.

Il titolo premia un impegno corale che va oltre l’Amministrazione Comunale, coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e scuole. L’obiettivo è curare il verde pubblico e valorizzare gli spazi urbani, promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile focalizzato sulla qualità della vita.

Il Marchio dei Comuni Fioriti non è solo una medaglia al merito estetico; rappresenta un valore riconosciuto a livello nazionale capace di potenziare i territori anche in chiave turistica ed educativa. L’iniziativa promuove, infatti, una cultura della bellezza condivisa e della partecipazione attiva, come ribadito durante il meeting, dove si è discusso di temi come inclusione, scuola e sostenibilità.