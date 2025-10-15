Soave premia: 500 euro ai nuovi nati e contributi agli studenti bravi

Il Comune di Soave sostiene le famiglie con contributi: 500 euro ai nuovi nati e bonus studenti.

Il Comune di Soave continua a investire nel sostegno alle famiglie, concentrando su natalità e scuola: 500 euro ai nuovi nati e contributi a bravi studenti. L’amministrazione, guidata dal sindaco Matteo Pressi, ha attivato una serie di contributi economici mirati, evitando la logica, non condivisa, dei “contributi a pioggia“.

Neo-genitori.

La prima iniziativa è dedicata ai neo-genitori. In questi giorni, le famiglie che nel corso del 2024 hanno accolto un nuovo arrivato stanno ricevendo un contributo economico di 500 euro. L’Amministrazione precisa che “questa somma si aggiunge ai contributi statali già previsti e rappresenta un aiuto concreto per affrontare le inevitabili spese iniziali legate alla nascita di un bambino”.

Premiare l’impegno e aiutare le famiglie.

Un secondo intervento è mirato a valorizzare il merito scolastico. Il Comune ha infatti predisposto un premio di studio per gli studenti che hanno completato il loro ciclo di studi – dalla scuola primaria fino all’università – conseguendo risultati di eccellenza.