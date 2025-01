Fashion al Museo: l’alta sartoria di Verona sfila tra le auto di lusso

Fashion al Museo: l’alta sartoria di Verona sfila tra auto di lusso e artigianato locale.

Torna la terza edizione di “Handmade with Love 2025”, sfilata di moda al Museo Nicolis dedicata all’alta sartoria di Verona e all’artigianato. Un’iniziativa a invito organizzata da Confartigianato Imprese Verona per valorizzare e promuovere la qualità dei prodotti e dei servizi dell’artigianato scaligero, in particolare dell’alta moda sartoriale e del benessere e bellezza della provincia di Verona.

“Handmade with Love 2025 – Défilé dell’Alta Sartoria e della Moda Veronese”, sarà venerdì 17 gennaio, a partire dalle ore 20, nei saloni del Museo Nicolis di Villafranca di Verona.

“In questa edizione il défilé è stato organizzato al Museo Nicolis – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Verona, Devis Zenari –, dove le modelle potranno sfilare tra auto di lusso e d’epoca”.

Il progetto promozionale è realizzato in collaborazione con Upa Servizi Srl, Ebav – Ente Bilaterale Artigianato Veneto e Destination Verona-Garda, con il contributo della Camera di Commercio di Verona.

“Sfileranno modelle che indosseranno sia creazioni uniche sartoriali delle imprese della moda – spiega Cristina Scurtu, Presidente di Confartigianato Benessere Verona –, sia acconciature create ad hoc per l’occasione, sia make-up d’impatto per valorizzare vestiti e acconciature”.