La nuova Ita-Lufthansa parla anche un po’ veronese

La nuova Ita Airways-Lufthansa parla tedesco ma anche un po’ veronese.

Una nuova fase si apre per Ita Airways con un cambio ai vertici e l’ingresso di Lufthansa come azionista. Tra le figure di spicco che guideranno questa trasformazione c’è Joerg Eberhart, il “tedesco di Verona”.

È lui il nuovo amministratore delegato di Ita Airways. Nato in Germania ma legato alla città scaligera dove risiede, Eberhart porta con sé una lunga esperienza nel settore dell’aviazione. A 54 anni, è attualmente Chief Strategy Officer del gruppo Lufthansa. Tra l’altro è stato una figura chiave nei negoziati che hanno portato il colosso tedesco a investire in Ita. Non nuovo a incarichi di rilievo, Eberhart ha guidato Air Dolomiti consolidando il legame tra Lufthansa e l’Italia.

Assume la carica di presidente, Sandro Pappalardo una figura di grande esperienza militare e istituzionale. Pilota dell’esercito con una carriera ricca di decorazioni per missioni all’estero, Pappalardo, ha 57 anni.