Revisione auto: quando farla e quanto costa

La revisione auto è un obbligo fondamentale per tutti i veicoli che circolano su strada. Non solo garantisce la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada, ma è anche una condizione necessaria per rispettare le normative italiane in materia di sicurezza stradale.



Nel seguente articolo verranno esplorati i tempi e i costi della revisione auto, i controlli effettuati e le sanzioni per chi non rispetta le scadenze, così come le modalità di scelta del centro dove effettuare la revisione.

Quando fare la revisione auto

Per le auto nuove, la revisione deve essere effettuata entro il quarto anno dalla data di immatricolazione, mentre per le auto usate, la scadenza segue un intervallo di 2 anni. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, la revisione è obbligatoria ogni anno, a partire dal secondo anno di immatricolazione.



È fondamentale rispettare le scadenze stabilite dalla normativa locale, che possono variare anche in base alle normative di altri paesi, come evidenziato in alcuni sistemi europei che presentano scadenze e procedure leggermente differenti. Conoscere le scadenze internazionali può essere utile, soprattutto per chi ha intenzione di viaggiare o trasferirsi all’estero.

Costi revisione 2025

Nel 2025, il costo della revisione auto rimarrà abbastanza stabile, con una tariffa media di 45 euro per chi sceglie di effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Questa cifra copre solo il controllo tecnico del veicolo, senza includere eventuali interventi di riparazione.



Molti automobilisti, tuttavia, preferiscono rivolgersi a centri privati, che offrono un servizio simile a quello della motorizzazione, ma con costi che possono variare in base alla qualità del servizio offerto. In genere, i prezzi per la revisione presso un centro autorizzato vanno da 40 a 80 euro, a seconda dei servizi aggiuntivi e dei pacchetti scelti.

Dove fare la revisione

La revisione può essere effettuata sia presso i centri autorizzati che presso la Motorizzazione Civile. Mentre la motorizzazione è l’opzione ufficiale e formale, i centri autorizzati sono generalmente preferiti per la loro maggiore rapidità e per i servizi complementari che offrono.



I centri privati, infatti, possono effettuare diagnosi dettagliate, come il controllo dei sistemi elettronici e delle sospensioni, che possono risultare particolarmente utili per i veicoli più recenti o per chi ha bisogno di un controllo più approfondito.



Per chi cerca un servizio rapido e conveniente, la revisione auto nei centri Norauto rappresenta una scelta pratica e affidabile. In particolar modo, nella pagina che abbiamo suggerito, è possibile anche prenotare la pre-revisione, in modo da avere uno strumento aggiuntivo per essere sicuri che il veicolo, magari datato, sia in grado di superare la revisione.



La scelta dipende molto dalle proprie esigenze personali: se si preferisce un servizio più completo e rapido, i centri autorizzati sono sicuramente una buona opzione, mentre chi desidera un controllo più ufficiale può scegliere la Motorizzazione Civile.

Documenti necessari

Per effettuare la revisione auto, è necessario presentare alcuni documenti fondamentali. Oltre al libretto di circolazione del veicolo, che contiene tutti i dati tecnici dell’auto, è obbligatorio anche presentare un documento di identità valido e il certificato di assicurazione del veicolo.



Nel caso di auto storiche o auto importate, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti. Le auto storiche, infatti, sono sottoposte a una revisione più approfondita, mentre per le auto importate è necessario fornire la documentazione relativa all’omologazione del veicolo in Italia.

Controlli effettuati durante la revisione

Durante la revisione auto, vengono effettuati numerosi controlli, che spaziano dai fari e indicatori di direzione al sistema frenante, al fine di garantire che il veicolo sia sicuro e conforme agli standard di sicurezza.



Vengono anche verificati i pneumatici, le sospensioni, e il livello delle emissioni. Inoltre, viene controllato il funzionamento del sistema di sterzo e la corretta presenza dei dispositivi di sicurezza, come le cinture e gli airbag.



I punti più critici, sui quali si riscontrano frequentemente problemi, sono il sistema di frenatura e la qualità delle sospensioni, che possono compromettere la stabilità del veicolo.

Cosa fare se l’auto non passa la revisione

Se un’auto non supera la revisione auto, il proprietario dovrà effettuare le riparazioni necessarie per ripristinare le condizioni ottimali del veicolo. Una volta eseguite le riparazioni, sarà possibile richiedere un ricontrollo.



Questo deve avvenire entro un mese dalla revisione iniziale, per garantire che gli interventi siano stati eseguiti correttamente. Il costo del ricontrollo è solitamente inferiore rispetto alla revisione iniziale, ma dipende dalle riparazioni che sono state effettuate.

Sanzioni per revisione scaduta

Circolare con la revisione auto scaduta comporta delle gravi conseguenze. Se un automobilista viene sorpreso a guidare un veicolo con la revisione scaduta, la multa può variare da 168 a 674 euro.



Se il veicolo è stato trovato circolante per oltre 30 giorni con la revisione scaduta, si rischia anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito solo dopo aver effettuato la revisione.



Per evitare queste sanzioni, è fondamentale rispettare sempre le scadenze previste dalla legge.

L’importanza della revisione auto

La revisione auto non è solo un obbligo burocratico, ma un passo fondamentale per garantire la sicurezza di chi guida e degli altri utenti della strada. Ignorare le scadenze o rimandare l’appuntamento può portare a conseguenze gravi, sia in termini di sanzioni che di sicurezza.



Per evitare inconvenienti e costi imprevisti, è essenziale rispettare le tempistiche e scegliere il centro giusto per eseguire il controllo.



Un‘auto revisionata correttamente è sinonimo di tranquillità e affidabilità, una scelta responsabile che tutela non solo il veicolo, ma anche la sicurezza stradale per se stessi e per gli altri.



Non lasciare che la revisione diventi un dettaglio trascurato: prenotarla in tempo è un investimento sulla durata e sull’efficienza del tuo veicolo.