Al Mercato Coperto di Campagna Amica è arrivato l’autunno

Al Mercato Coperto di Campagna Amica in Via Macello 5 a Verona arriva l’autunno con i suoi colori caldi e le eccellenze di stagione: zucche, funghi e castagne potranno essere ammirati in mostra (le zucche) e, nel caso di funghi e castagne, acquistati direttamente dai produttori che per l’occasione coloreranno il mercato con i loro banchi nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Nella mattinata di sabato, dalle 10 alle 13, grazie alla presenza delle fattorie didattiche di Coldiretti, i bambini potranno imparare a intagliare le zucche ornamentali e a fare lavoretti a tema nel laboratorio dedicato a loro.

Sia sabato che domenica si potranno acquistare le prime caldarroste di stagione dell’azienda agricola I tartufi del Baldo e i funghi dell’azienda Corte degli Orti. Le prelibatezze saranno disponibili anche al banco della Cucina Contadina dove saranno serviti risotto di zucca, Crostata con confettura e biscotti a tema Halloween.

L’ortaggio “ornamentale”.

Questo è il periodo in cui si registra una corsa all’acquisto dell’ortaggio nella sua versione ornamentale ma sono davvero tante le varietà coltivate nelle aziende. La zucca è uno dei prodotti più versatili della cucina italiana e può essere utilizzata sia per le preparazioni salate che per quelle dolci ma anche abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. Nel corso del tempo si sono differenziate principalmente due tipologie di utilizzo, una relativa alla preparazione di tortelli, gnocchi, dolci e pane, l’altra come ingrediente di minestre e minestroni.

Le zucche ornamentali si possono trovare di moltissimi tipi. Si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi), per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate). Ma è indubbio che l’affermarsi della tradizione di Halloween ha aperto il nuovo “mercato” delle zucche intagliate con le quali si cimentano un numero crescente di italiani