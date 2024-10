Cade sull’impalcatura di ponte Nuovo a Verona, ferito un operaio

Verona, ferito un operaio caduto sull’impalcatura di ponte Nuovo.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un operaio caduto su un’impalcatura all’interno del cantiere per la ristrutturazione di ponte Nuovo a Verona. L’allarme è giunto dal Suem 118, in difficoltà a recuperare l’uomo che si trovava sull’impalcatura al di sotto delle arcate del ponte.

Il lavoro di squadra ha permesso di riportare in salvo e in sicurezza l’operaio (immobilizzato con presidi sanitari) e trasportarlo per controlli presso l’ospedale cittadino. Sul posto anche la polizia locale di Verona per viabilità e rilievi di competenza.