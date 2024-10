Incredibile, l’Arena di Verona nella top ten delle “fregature turistiche”

L’Arena di Verona al settimo posto delle “fregature turistiche” secondo un’analisi delle recensioni fatte su Tripadvisor.

Ebbene sì, esiste qualcuno che ha messo in fila tutte quelle che rappresentano, o dovrebbero rappresentare, delle possibili “fregature turistiche”, e tra queste c’è anche l’Arena di Verona. In buona compagnia, a dire il vero, visto che a precedere l’Arena ci sono anche Ponte Vecchio a Firenze e piazza San Marco a Venezia, per esempio. Ma tant’è.

Si tratta di una ricerca fatta dal sito casinos.com, che ha analizzato le recensioni su Tripadvisor per individuare i luoghi che ricevono più segnalazioni di parole chiave come “fregatura”, “troppo caro” e “prezzo esagerato”. In questo modo, sarebbero quindi state identificate le attrazioni e i luoghi turistici che “non valgono affatto il prezzo del biglietto”.

Il risultato è a dir poco sorprendente: la più grande fregatura in Italia, secondo i visitatori e secondo questa ricerca, è sorprendentemente la Costiera Amalfitana, con un punteggio del 3,76% sulla “scala delle fregature”. Al secondo posto la Galleria Vittorio Emanuele di Milano: “Abbastanza inutile, a meno che non si abbiano tasche molto profonde”. Poi Ponte Vecchio a Firenze, piazza San Marco a Venezia, piazza Navona a Roma, gli scavi di Pompei, e al settimo posto ecco l’Arena di Verona, che con il 2,26% di turisti insoddisfatti precede di poco la torre di Pisa.

La classifica.