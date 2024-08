“Madonnara d’Italia”: è di Monteforte la trionfatrice del raduno

“Madonnara d’Italia”: è di Monteforte d’Alpone la trionfatrice del raduno.

Michela Bogoni, artista di Monteforte d’Alpone, ha ottenuto riconoscimenti di rilievo al 50esimo raduno dei maestri madonnari a Curtatone, Mantova. Quest’anno l’evento aveva come tema centrale la Divina Commedia. Durante l’antichissima Fiera delle Grazie, che si svolge intorno al santuario della Beata Vergine Maria, Michela è stata premiata per la sua opera ispirata al Paradiso, conquistando non solo il primo premio in questa categoria, ma anche il premio della giuria popolare e quello del Rotary.

Nonostante il maltempo che ha colpito la zona, cancellando molte opere nella notte tra il 14 e il 15 agosto, gli organizzatori hanno concesso più tempo agli artisti per ricreare i loro lavori. La premiazione, posticipata a causa di queste circostanze, ha visto anche la vittoria del messicano Ignazio de Jesus Chavez Salinas nella categoria “Inferno” e della bresciana Liliana Confortini nella sezione “Purgatorio“. L’evento ha riunito 135 madonnari provenienti dall’Italia e dall’estero, tutti impegnati a interpretare le tre cantiche del capolavoro di Dante.