Rovista dentro un auto e aggredisce il proprietario: arrestato.

È stato arrestato dalla polizia un trentanovenne tunisino che ieri pomeriggio ha rapinato un turista tedesco a Verona. Erano le 17 circa di domenica quando è arrivata alla centrale operativa della Questura la segnalazione di un‘aggressione fisica ai danni di un turista, in un parcheggio pubblico in viale Colonnello Galliano.



Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la vittima di 39 anni ha riferito di aver sorpreso il ladro mentre rovistava all’interno della sua auto e aveva in mano il suo portafogli. Alla vista del proprietario, il malvivente si è scagliato contro di lui, colpendolo ripetutamente. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.



Al loro arrivo, gli agenti delle volanti lo hanno bloccato, riuscendo a porre fine all’aggressione. Il tunisino ha continuato a negare la sua responsabilità anche quando gli è stato mostrato un video realizzato dalla vittima.



Sottoposto a perquisizione, il trentanovenne è stato trovato in possesso di una serie di oggetti, tra cui un martello frangivetro – verosimilmente impiegato nella sua attività criminosa – e 14 occhiali da sole di varie marche – di cui non è riuscito a giustificare la provenienza, e per i quali è stato denunciato per ricettazione.



Portato in questura per gli accertamenti, il trentanovenne – con numerosi precedenti penali e di polizia – è stato trattenuto nelle celle di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero. Questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto del cittadino tunisino e ha disposto la misura dell’obbligo di firma.