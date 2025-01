Installati 288 pannelli fotovoltaici sul tetto della residenza Esu

Terminata l’installazione di 288 pannelli fotovoltaici sul tetto della residenza Esi di piazzale Ludovico Antonio Scuro a Verona.

Sono terminati in settimana i lavori di installazione di 288 pannelli fotovoltaici sulla copertura della residenza di piazzale Ludovico Antonio Scuro, riservata agli studenti universitari e gestita da Esu Verona. L’intervento – dal valore di 303 mila euro, di cui 227 mila coperti da un contributo ministeriale – è il primo dei due progetti di efficientamento energetico per lo stabile situato a pochi passi dall’ospedale di Borgo Roma.

Il secondo, che verrà avviato entro la fine di questo inverno, riguarderà l’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione, completamente alimentato dai pannelli fotovoltaici, per una spesa prevista di 874 mila euro. Anche per questo intervento, Esu ha avuto accesso a un contributo ministeriale importante, pari a 655 mila euro.

“Abbiamo messo in campo ogni energia disponibile per intercettare fondi destinati al miglioramento delle nostre residenze, risorse che ci stanno consentendo di portare a termine interventi da oltre un milione di euro in piazzale Scuro – spiega il presidente di Esu, Claudio Valente –. Quanto ottenuto è davvero un ottimo risultato, in primo luogo per gli 80 studenti e studentesse ospiti, che avranno a disposizione una residenza più confortevole, meno inquinante e meno energivora. Un passo alla volta, stiamo iniziando a raccogliere i risultati del lavoro fatto dal consiglio d’amministrazione, dal direttore Giorgio Gugole e dagli uffici in questi ultimi tre anni”.