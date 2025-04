Arrestato per furto aggravato un 35enne che aveva rubato una bici costosa: inseguito e fatto bloccare dal proprietario.

Nella serata venerdì scorso i carabinieri di Verona hanno arrestato per furto aggravato un 35enne marocchino noto alle forze dell’ordine. L’uomo si era introdotto nel parcheggio privato dell’Hotel Arena di Stradone Porta Palio e aveva rubato una mountain bike del valore di 1200 euro lì parcheggiata. Pensava di averla fatta franca ma non aveva fatto i conti con l’intraprendenza del proprietario che, assieme a suo fratello, si era messo all’inseguimento del ladro a bordo di uno scooter.

Chiamato il 112 e fornita la propria posizione ai carabinieri, la vittima indicava ai militari il “fuggiasco”, che veniva prontamente bloccato in via Zanella. L’uomo veniva accompagnato nella caserma di via Salvo d’Acquisto e, dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza.

Nella mattinata odierna, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Verona, il 35enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero per la celebrazione del processo con rito direttissimo nel corso del quale, è stato convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, l’uomo è stato condannato a mesi 6 di reclusione con sospensione condizionale della pena.

La bici è stata restituita al legittimo proprietario e le autorità marocchine sono state avvisate dell’arresto del loro cittadino, munito di regolare permesso di soggiorno in Italia.