Tutto pronto per il Palio del Recioto a Negrar

Tre giorni di festa a Negrar: ecco il programma del Palio del Recioto e dell’Amarone.

Negrar è pronta per tre giorni di festa: da sabato 19 a lunedì 21 aprile, la 71esima edizione dello storico Palio del Recioto e dell’Amarone. Un evento molto sentito che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel cuore della Valpolicella Classica.

Le vie centrali, viale Giuseppe Mazzini e piazza Vittorio Emanuele, si trasformeranno in un percorso tra sapori e colori, dove protagonista assoluto sarà il vino, con 19 cantine locali pronte a far assaggiare i loro migliori Recioto e Amarone.

Ma il Palio non è solo vino. Ad accompagnare le degustazioni ci saranno anche food truck, piatti tipici preparati dalle associazioni del territorio, mercatini artigianali, concerti, mostre e tante attività pensate per tutte le età: dai momenti per le famiglie alle iniziative per chi ama lo sport e la natura.

Il programma si aprirà sabato alle 17 con la cerimonia inaugurale. Il momento più sentito sarà invece lunedì 21 aprile, con il rito della benedizione del Recioto, simbolo della tradizione locale. Non mancheranno anche degustazioni guidate da sommelier esperti e musica dal vivo.

Il Palio è il risultato della collaborazione tra la Pro Loco di Negrar, il Comune, la Provincia di Verona e la Regione Veneto, oltre al lavoro di tante realtà del territorio.