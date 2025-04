Verona, ripulita e messa in sicurezza la Grotta di Ca’ dell’Ora

Comune di Verona e Gruppo attività speleologica veronese hanno messo in sicurezza la grotta di Ca’ dell’Ora a Moruri.

Il Gruppo attività speleologica veronese (Gasv) Aps, in collaborazione con il Comune di Verona e i proprietari privati dei terreni, ha completato un importante intervento di tutela ambientale presso la Grotta di Ca’ dell’Ora, situata in località Moruri, nell’ottava Circoscrizione. L’operazione ha riguardato la pulizia e la messa in sicurezza dell’ingresso della cavità carsica lunga circa 60 metri, con la rimozione di ulteriori rifiuti abbandonati.

Presentato dal consigliere Pietro Trincanato, l’intervento rappresenta il secondo step di un progetto avviato nel 2022, che ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari e associazioni. In quella fase, erano state raccolte circa 9 tonnellate di rifiuti. Oggi la grotta è protetta da una nuova recinzione con cancello e cartelli informativi, per garantire l’accesso solo a speleologi autorizzati.

“Un esempio di cooperazione efficace tra istituzioni, associazioni e cittadini per la salvaguardia del nostro fragile patrimonio naturale”, ha commentato Trincanato. La speleologa Alfonsina Cuccato ha sottolineato l’importanza di proteggere ambienti come le grotte, veri e propri ecosistemi invisibili ma essenziali.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di tutela delle oltre 900 cavità naturali presenti nel territorio comunale veronese.