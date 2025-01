Il dramma di Jamila, giovane veronese strangolata a Londra

Jamelatu Tsiwah, 31 anni, nata a Verona, conosciuta da tutti come Jamila, è stata trovata strangolata nella sua casa a Londra.

Secondo quanto riportato, una chiamata al numero di emergenza aveva segnalato una donna priva di sensi. All’arrivo dei medici, però, Jamila era già morta. La polizia ha arrestato Larry Nimoh, 21 anni, un senzatetto con problemi personali che conosceva la vittima. Jamila, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di aiutarlo in passato.

Jamila era nata a Verona da una famiglia ghanese e aveva frequentato le scuole nella città scaligera. Nel 2013, diplomatasi con eccellenza all’Istituto Sammicheli, aveva deciso di trasferirsi in Inghilterra alla ricerca di nuove opportunità.

A Londra aveva costruito una vita brillante: diploma, laurea alla University of West London nel 2021 e un impiego presso l’università in un ruolo amministrativo. La giovane donna era anche stata impiegata per due anni alla British Airways.

Secondo chi conduce le indagini, il sospettato conosceva la vittima. Sui quotidiani inglesi, nel frattempo, rimane l’appello: “Chiunque abbia visto o sentito qualcosa, si faccia avanti. Anche il più piccolo dettaglio può essere utile”.