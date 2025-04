Maltempo e pioggia in tutto il Veneto, è allerta gialla: fino a quando

Scatta l’allerta gialla per maltempo in tutto il Veneto: attese forti piogge almeno fino alla giornata di venerdì 18.

L’attesa fase di maltempo ha iniziato a interessare il Veneto. Le previsioni indicano condizioni di tempo spesso perturbato con frequenti piogge, localmente anche forti e abbondanti, associate alla persistenza di una vasta circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro occidentale, che determina un flusso umido meridionale.

Di conseguenza, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (Stato di Attenzione) per criticità idrogeologica sui bacini Piave Pedemontano e Livenza-Lemene-Tagliamento a partire dalla mezzanotte di oggi alle 18.00 di domani, 15 aprile. Dichiarata anche la fase operativa di Attenzione per rischio valanghe nell’area MONT1 (Dolomiti) a partire dalle ore 6.00 di domani, 15 aprile.

Situazione meteo.

Da lunedì 14 un’ampia saccatura atlantica tende ad approfondirsi sul Mediterraneo occidentale richiamando sulla regione correnti umide dai quadranti meridionali almeno fino alla giornata di venerdì 18. Un primo e significativo impulso perturbato è atteso tra lunedì sera e martedì pomeriggio, in seguito sono previste condizioni di tempo variabile/instabile fino al probabile transito di un secondo impulso perturbato tra mercoledì sera e prime ore di venerdì.

Fenomeni previsti.

Dalla serata di lunedì precipitazioni in progressiva estensione dai settori meridionali e in moderata intensificazione dalla tarda serata/notte specie sui settori centro-settentrionali della regione con fenomeni a tratti anche forti e a carattere di rovescio fino alle ore centrali di martedì; in seguito tendenza al diradamento a partire dai settori occidentali con possibili fenomeni più localizzati anche a carattere di rovescio/temporale. Rinforzi di vento dalle prime ore di martedì fino a tesi di Scirocco sulla costa, a tratti anche forti sulla costa centro-nord e pianura limitrofa e in prevalenza tesi da est-sud-est sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio/sera. Limite delle nevicate intorno ai 2200/2400 m.