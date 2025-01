Sconfitta esterna per Detroit, Fontecchio resta a secco

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 20mila spettatori del Kia Center di Orlando, i Pistons cedono per 121-113 ai Magic, trascinati dai 32 punti a testa di Banchero e Wagner; tra gli ospiti ne realizza 35 Cunningham, top-scorer dell’incontro, mentre l’azzurro Simone Fontecchio finisce a referto con soli 3 rimbalzi e un assist in 17 minuti di impiego. Va ai Los Angeles Lakers il derby californiano con i Golden State Warriors: a San Francisco, il quintetto di coach Redick si impone per 118-108 sfruttando la vena realizzativa di Davis e James, che contribuiscono alla causa dei Lakers firmando rispettivamente 36 e 25 punti. Terza sconfitta interna consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che si arrendono agli Houston Rockets per 135-131 sebbene, tra i padroni di casa, Garland e Mitchell infilino la bellezza di 72 punti complessivi (26 del turco Sengun per la franchigia texana). Rotondi successi casalinghi per Charlotte e New York: gli Hornets mettono al tappeto i New Orleans Pelicans per 123-92 con 25 punti di Ball e 22 di Bridges (ma il loro ‘dirimpettaiò Williamson ne sigla 28), mentre i Knicks dominano per 143-120 i Sacramento Kings con 33 punti di un immarcabile Anunoby. Tutto piuttosto semplice anche per i Memphis Grizzlies, che si impongono nell’impianto amico su Utah Jazz per 125-103 in virtù, innanzitutto, dei 28 punti realizzati da Jackson. Fanno festa in trasferta i Boston Celtics: i campioni in carica espugnano per 122-107 il campo dei Dallas Mavericks con 24 punti di Tatum e 23 di White nel remake dell’ultima finale Nba. Altri risultati: Brooklyn Nets-Miami Heat 97-106; Atlanta Hawks-Toronto Raptors 94-117; Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 97-109; Phoenix Suns-Washington Wizards 119-109; Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 127-117.

