Al giardino d’estate cena sociale con il Bacanal del Gnoco.

Cena con il Bacanal del Gnoco sotto le stesse al Giardino d’Estate, che venerdì 13 settembre ospita l’iniziativa della Circoscrizione 1. L’evento è rivolto ai residenti di San Zeno e non solo che vogliono trascorrere una serata in compagnia in una delle aree verdi più suggestive del quartiere.

La serata è organizzata dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, che gestisce l’area grazie al patto di sussidiarietà siglato con il Comune. L’inizio della cena è alle ore 20 e a seguire intrattenimento musicale.

Ai partecipanti è chiesto un contributo di 15 euro e la prenotazione entro oggi 6 settembre al numero 348 4630206.