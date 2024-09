Al via a Verona la festa per avvicinare i giovani allo sport.

Torna la festa dello Sport del comune di Verona per avvicinare i giovani alla pratica sportiva e fare conoscere alle famiglie l’offerta del territorio. Le Circoscrizioni 6 e 7, in collaborazione con le associazioni del territorio, hanno preparato un ricco calendario di eventi dimostrativi di svariate discipline.

Programma.

In Circoscrizione 6 si comincia sabato 7 settembre dalle 9 alle 12 con attività di avviamento rivolte alla fascia d’età dai 6 ai 14 anni nel basket, pallavolo, parkour, calcio, pattinaggio, rugby, baseball, yoga, baskin e cheerleading.

Si prosegue domenica 8 settembre dalle 16 alle 19 con tornei di basket e pallavolo dedicati agli over 14 e festa finale alle 19 all’oratorio Canossiano della chiesa di Santa Maria Addolorata con l’esibizione di Neon Athletics. Le attività sono dislocate in diversi punti della territorio.

In Circoscrizione 7 l’appuntamento è al Centro Sportivo Cabianca di via Fedeli domenica 8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Ci saranno dimostrazioni di varie discipline sportive come il calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica, ginnastica artistica, arti marziali, bocce, majorettes e altro ancora. La manifestazione prevede cucina aperta a pranzo e, dalle 16, gonfiabili, truccabimbi e laboratori per i più piccoli.