Verona si unisce all’Europa per la settimana europea della Mobilità: le iniziative.

Dal 16 al 22 settembre Verona si unisce alle città di tutta Europa per promuovere una mobilità più sostenibile e a misura d’uomo aderendo alla Settimana Europea della Mobilità 2024. Quest’anno il tema centrale è “La condivisione dello spazio pubblico“. Un invito a riflettere su come vivere e condividere in modo responsabile le strade e le piazze della nostra città.

Durante la settimana della Mobilità, la città sarà teatro di una serie di eventi e attività organizzate da associazioni locali, comitati e gruppi di volontari per tutte le età e interessi. Eventi ludici, culturali, sportivi e laboratoriali compongono il ricco programma, offrendo opportunità di svago e apprendimento per tutte le fasce d’età.

Ride e escursioni in bicicletta per esplorare la città in maniera ecologica. Laboratori sulle tecniche di ciclomeccanica e sicurezza stradale, conferenze e dibattiti con esperti del settore sulla mobilità sostenibile. Spettacoli e performance artistiche legate al tema dell’ambiente e della sostenibilità. Passeggiate collettive e attività all’aperto per promuovere l’uso dei mezzi di trasporto a piedi.

L’obiettivo è quello di coprire l’intero territorio comunale, portando le iniziative nei vari quartieri di Verona per raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Centro nevralgico degli eventi sarà la Casa di Quartiere Baleno, in zona Orti di Spagna a San Zeno.

l cuore della settimana è mercoledì 18 settembre con l’EcoMobility Day. Cittadini e cittadine, così come studenti e studentesse, sono invitati a spostarsi in modo sostenibile. Ad esempio utilizzando il mezzi pubblici o la bicicletta, facendo car pooling o riscoprendo l’abitudine di muoversi a piedi.

E’ un’esortazione alla città e ai suoi abitanti, affinché si rendano protagonisti di una trasformazione per un ambiente urbano meno inquinato, più inclusivo e silenzioso, dimostrando che piccole scelte individuali possono generare un impatto collettivo.

La settimana è organizzata da Fiab Verona e Cocai, con il patrocinio del Comune di Verona, il sostegno di Agsm Aim e Atv. È arricchita da eventi di numerosissimi partner, associazioni e realtà locali che hanno deciso di fare rete e mettere insieme le forze e le idee.

Tutto il programma qui.