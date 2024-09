G7 a Verona, Giorgia Meloni non c’è: oggi sicurezza e Africa, stasera tutti in Arena

G7 Parlamenti a Verona, Giorgia Meloni assente: oggi focus su sicurezza e Africa, stasera tutti in Arena al “Barbiere”.

Meloni assente, oggi focus su sicurezza e Africa, stasera tutti in Arena: il G7 Parlamenti di Verona è iniziato ieri alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prosegue oggi, 6 settembre, con le sessioni operative che si terranno nel palazzo della Prefettura. Nonostante il programma iniziale prevedesse la partecipazione di Giorgia Meloni all’incontro inaugurale, la presidente del Consiglio non sarà presente fisicamente a Verona, ma interverrà tramite videoconferenza alle ore 10 per rivolgere un saluto ai partecipanti.

La giornata di oggi.

Alle 10:30 inizierà il dibattito sulla tematica “Sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche”. Vedrà la partecipazione di Mike Johnson, speaker della Camera dei Rappresentanti degli USA, e Fukushiro Nukaga, presidente della Camera dei rappresentanti giapponese.

Il secondo incontro, in programma dalle 11:45 alle 13, sarà dedicato a “Il G7 per l’Africa e il Mediterraneo”. Tra i partecipanti Yaël Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea nazionale francese, Greg Fergus, portavoce della Camera dei Comuni canadese, e Tulia Ackson, presidente dell’Assemblea nazionale della Tanzania e dell’Unione interparlamentare. A conclusione alle 13 sarà scattata la consueta foto di gruppo.

Dalle 15 alle 16:30: il “ruolo dei Parlamenti nella transizione digitale“, con Bärbel Bas, presidente del Bundestag tedesco, e Lindsay Hoyle, speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito.

A concludere la dichiarazione finale, seguita dall’intervento di chiusura del presidente della Camera dei deputati italiana, Lorenzo Fontana, che ufficializzerà anche il passaggio della presidenza del G7 parlamentare al Canada per il 2025.

La serata si concluderà con un evento speciale all’Arena di Verona, dove le delegazioni assisteranno alla rappresentazione dell’opera “Il Barbiere di Siviglia“. Domani sarà invece dedicato a visite culturali tra la città e la provincia.