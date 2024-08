G7 delle Camere, Mattarella e Meloni a Verona: tutti i divieti di transito e sosta, ecco cosa succederà

Il G7 dei presidenti delle Camere Basse a Verona.

Dopo il raduno dei capi scout, Route 2024, si avvicina la data di un altro grande appuntamento a Verona: stiamo parlando del XXII Speakers Meeting – Riunione dei presidenti delle Camere Basse del G7 e di alcuni Paesi ospiti che si terrà in città la prossima settimana dal 5 al 7 settembre: E che prevede la presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Molti i provvedimenti viabilistici, adottati su proposta della Questura per motivi di sicurezza, che scatteranno nei prossimi giorni. La polizia locale chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza affinché vengano rispettati i divieti, spostando i veicoli per tempo ed evitando il transito nelle ore indicate. Saranno presenti carri-attrezzi e diverse pattuglie per garantire anche le deviazioni al trasporto pubblico locale.

G7 delle Camere Basse a Verona: divieti di transito.

Viene istituito il divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni, eccetto i veicoli autorizzati ai partecipanti al Meeting, in Ponte Castelvecchio nei seguenti giorni e orari:

a. dalle ore 7.30 alle ore 9.30 del 2 settembre;

b. dalle ore 7.30 alle ore 8.30 del 5 settembre;

c. dalle ore 7.30 alle ore 8.30 del 6 settembre;

Dalle ore 7 del 4 settembre alle ore 18 del 7 settembre, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi ciclomotori, motocicli, velocipedi e monopattini, eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: piazza Santa Anastasia, su tutta la piazza; via Don Bassi, ambo i lati; vicolo Gatto, ambo i lati;

Dalle ore 15.30 alle ore 24 del 5 settembre, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi ciclomotori, motocicli, velocipedi e monopattini, e anche ai pedoni, eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: corso Castelvecchio; corso Cavour, nel tratto compreso tra corso Castelvecchio e piazzetta Castelvecchio; piazza Pasque Veronesi; Ponte Scaligero.

Dalle ore 15.30 alle ore 24 del 5 settembre, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi ciclomotori, motocicli, velocipedi e monopattini, eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: Corso Cavour, nello slargo destinato a parcheggio antistante i civici n. 23-23a-25 (prospiciente largo Don Bosco); corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Pasque Veronesi e vicolo Disciplina.

Dalle ore 00.00 alle ore 19 del 6 settembre, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi ciclomotori, motocicli, velocipedi e monopattini, e anche ai pedoni, eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: piazza dei Signori; via Santa Maria Antica.

Dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli compresi ciclomotori, motocicli, velocipedi e monopattini, eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: via Roma, ambo i lati; piazza Bra, su tutta la piazza compresi i posti auto davanti il civico 28 (sotto orologio); Corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via dei Mutilati e piazza Bra compresi i posti auto davanti il civico n. 2 (sotto orologio); Largo Divisione Pasubio, ambo i lati; piazzetta Melvin Jones; piazzetta Municipio, ambo i lati; via Leoncino, nel tratto compreso tra il civico 61 ed il civico n. 37b; piazzetta Mura Gallieno, anche sul marciapiede; via Anfiteatro nel tratto compreso tra piazza san Nicolò e via Dietro Anfiteatro, ambo i lati; via Dietro Anfiteatro, ambo i lati; via Dietro Liston, ambo i lati; via Teatro Filarmonico, ambo i lati.

Stop noleggio monopattini.

Sospeso il servizio delle ditte titolari di noleggio monopattini, con divieto di sosta e di transito nelle seguenti vie e nei seguenti orari e giorni di seguito specificati:

dalle ore 6 del 4 settembre alle ore 18 del 7 settembre in via Giberti, largo Caldera, via Salvo D’Acquisto via Locatelli;

dalle ore 6 del 4 settembre alle ore 18 del 7 settembre in piazza Sant’Anastasia, via Don Bassi, vicolo Gatto, via San Pietro Martire;

dalle ore 6 del 5 settembre alle ore 18 del 7 settembre in corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via Battisti e circonvallazione Raggio di Sole;

dalle ore 6 del 5 settembre alle ore 18 del 6 settembre in piazza dei Signori, via S. Maria Antica, vicolo Cavalletto, corso Sant’Anastasia, via delle Logge, cortile del Tribunale e via Dante Alighieri;

dalle ore 16 alle ore 24 del 5 settembre in corso Castelvecchio, corso Cavour (tratto compreso tra Corso Castelvecchio e vicolo disciplina), piazzetta Castelvecchio, piazzetta Pasque Veronesi, via Roma, vicolo Morette e vicolo Miracoli;

dalle ore 15 alle ore 24 del 6 settembre in piazza Bra, corso Porta Nuova, via dei Mutilati, via Manin, via Roma;

dalle ore 15 alle ore 24 del 6 settembre in via degli Alpini, piazza Bra, via Leoncino e via Dietro Anfiteatro.

Dalle ore 12 alle ore 24 del 6 settembre, viene sospeso il servizio del trenino turistico e del bus turistico. Dalle ore 14 alle ore 24, del 6 settembre, vengono sospese le aree taxi di via Roma e di piazza Bra. Dalle ore 14 alle ore 24 del 6 settembre, viene istituito il posteggio dei taxi in corso Porta Nuova, davanti i civici dal n. 4 al n. 10a.

Divieti di sosta.

Per il G7 delle Camere Basse a Verona, dalle ore 7 del 4 settembre alle ore 18 del 7 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: piazza Santa Anastasia, su tutta la piazza; via Don Bassi, ambo i lati; vicolo Gatto, ambo i lati.

Dalle ore 7 del 4 settembre alle ore 18 dell’8 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in via Giberti nei seguenti tratti: dal civico n. 7 al civico n. 9, lato civici dispari; dal civico n. 14 al civico n. 26, lato civici pari.

Dalle ore 7 del 5 settembre alle ore 18 del 7 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in corso Porta Nuova nel tratto compreso tra il civico n. 99/d ed il civico n. 107/b, lato civici pari.

Dalle ore 8.30 alle ore 24 del 5 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: Corso Castelvecchio, ambo i lati; Largo Don Bosco, ambo i lati; Corso Castelvecchio, nello slargo destinato a parcheggio antistante i civici n. 23-23a-25 (prospiciente largo Don Bosco); Corso Cavour, nel tratto compreso tra Corso Castelvecchio e piazzetta Castelvecchio; Corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Pasque Veronesi e vicolo Disciplina; piazza Pasque Veronesi; Ponte Scaligero.

Dalle ore 00,00 alle ore 19 del 6 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: piazza dei Signori; via Santa Maria Antica;

Dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in: via Roma, ambo i lati; piazza Bra, su tutta la piazza compresi i posti auto davanti il civico 28 (sotto orologio); Corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via dei Mutilati e piazza Bra compresi i posti auto davanti il civico n. 2 (sotto orologio); Largo Divisione Pasubio, ambo i lati; piazzetta Melvin Jones; piazzetta Municipio, ambo i lati; via Leoncino, nel tratto compreso tra il civico 61 ed il civico n. 37b; piazzetta Mura Gallieno, anche sul marciapiede; via Anfiteatro nel tratto compreso tra piazza san Nicolò e via Dietro Anfiteatro, ambo i lati; via Dietro Anfiteatro, ambo i lati; via Dietro Liston, ambo i lati; via Teatro Filarmonico, ambo i lati.

Dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in via dei Mutilati, nel tratto compreso tra corso Porta Nuova ed il civico n. 7, ambo i lati. Dalle ore 00,00 del 6 settembre alle ore 12 del 7 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, per tutti i veicoli eccetto i veicoli dei partecipanti al Meeting, in piazza Viviani.

Dalle ore 12 alle ore 24 del 6 settembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, ai velocipedi e monopattini in: via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Bra e l’intersezione con via Cattaneo, ambo i lati; piazza Bra, su tutta la piazza; via degli Alpini, nel tratto compreso tra piazza Bra e via Ponte Cittadella, ambo i lati.