Obiettivo sicurezza stradale, lavori in vista in zona San Zeno

Verona, per migliorare la sicurezza stradale previsti lavori in via Lega Veronese, zona San Zeno.

Da mercoledì 4 settembre nel quartiere San Zeno divieto di transito tra l’intersezione con via Pontida e via Da Vico. Per il miglioramento della sicurezza stradale in via Lega Veronese, in corrispondenza della scuola dell’infanzia ‘Orti Spagna’ e dell’intersezione con via Riva di Villa Santa, da mercoledì 4 settembre prenderà il via l’intervento per la realizzazione di due platee bitumate e rialzate.

I lavori proseguiranno fino a venerdì 6 settembre compreso. Per consentirne lo svolgimento vengono istituiti divieto di transito e sosta in via Lega Veronese, via Raterio, vicolo Campetto, via Re Pipino e via Riva di Villa Santa.