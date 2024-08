Maxi tamponamento all’alba sull’A22: tre feriti, grave donna di 80 anni

Maxi tamponamento all’alba sull’autostrada A22 del Brennero, grave una donna di 80 anni.

Maxi tamponamento alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 31 agosto, sull’autostrada A22 del Brennero. Erano circa le 6 quando è avvenuto l’incidente che ha coinvolto diversi mezzi, tra i caselli di Affi e Verona nord, direzione Modena.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica. Nell’incidente è rimasta ferita in modo grave, in particolare, una donna anziana di circa 80 anni, trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Altri due feriti, meno gravi, sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Presente, per i rilievi, anche la polizia stradale.