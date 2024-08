Al Pestrino tutto pronto per il grande evento: attesi 20 mila scout a Verona. Pronto il piano viabilità

Al Pestrino tutto pronto per il grande evento: attesi 20 mila scout a Verona.

Al Pestrino è tutto pronto: attesi 20 mila scout a Verona al grande evento di Agesci che ha scelto Verona per il raduno nazionale delle comunità Capi Scouts 2024. L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, tra l’altro celebra il suo 50esimo anno dalla fondazione.

Già montate quasi tutte le tende, così come la basi operative dei diversi gruppi, i bagni chimici, le docce da campo, i cassonetti Amia per la raccolta differenziata. Ultime verifiche tecniche anche per il grande palco allestito per l’occasione, che di fatto ospiterà i momenti cruciali del raduno. La cerimonia di inaugurazione giovedì sera, la veglia di preghiera nella serata di venerdì. Il concerto sabato sera, la messa e il momento conclusivo con tutte le autorità nella mattina di domenica.

Già operativo il Coc-Centro Operativo Comunale, che dalla centrale in lungadige Galtarossa monitorerà gli eventi. Così anche il Suem 118, i vigili del Fuoco, la polizia locale e la protezione civile. Una macchina organizzativa molto complessa, che vede il Comune impegnato nel fornire assistenza agli organizzatori. Sia sotto l’aspetto di protezione civile che di sicurezza stradale sia per la messa in sicurezza dei percorsi a piedi che effettueranno i partecipanti dal 22 al 25 agosto.

Definito anche il piano della viabilità.

Ogni giorno da oggi, ci saranno 32 agenti e tre ufficiali che si occuperanno di chiudere via del Pestrino, via Lazzaretto, via XXVIII Marzo che saranno percorribili a passo d’uomo solo ai residenti e per i diretti ai frontisti.

Tutto il traffico veicolare, per diverse ora dalla mattina alla sera, dal 21 al 25 agosto, sarà deviato e non si potrà transitare in zona Pestrino. Altra area interessata sarà quella di Bosco Buri, con deviazioni al traffico e chiusura del parco.