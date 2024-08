Elba per tutti i gusti: idee e consigli per una vacanza perfetta (anche con bambini!)

Raggiungere l’Elba è un’avventura che inizia con un viaggio in traghetto. I principali porti di partenza sono Piombino e Livorno, con corse frequenti verso Portoferraio, Rio Marina e Cavo. La traversata dura circa un’ora, regalando già splendide viste sul mare.

Compagnie come Blu Navy offrono fino a 16 corse giornaliere tra Piombino e Portoferraio, con tariffe speciali per residenti, sconti per gruppi e pendolari.

I traghetti accolgono passeggeri con auto, moto e animali domestici, e offrono servizi a bordo come aree relax, bar e spazi per bambini. Una volta sull’isola, le opzioni per muoversi sono varie. Il noleggio auto offre massima libertà, permettendo di esplorare ogni angolo. Per gli amanti delle due ruote, bici e scooter sono perfetti per godersi panorami mozzafiato. Il trasporto pubblico collega le principali località, ideale per chi preferisce non guidare.