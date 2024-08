Verona accoglie 20mila scout. Pronte le modifiche alla viabilità. L’appello: “Evitate zona Pestrino”

Verona si prepara ad ospitare quasi 20mila scout per il raduno della guide Agesci: già pronte anche le modifiche alla viabilità.

Verona si prepara ad accogliere quasi 20mila scout: in città fervono i preparativi per il grande evento di Agesci, l’Associazione guide e scouts cattolici Italiani, che ha scelto Verona per il Raduno nazionale delle Comunità Capi Scouts 2024, nel 50esimo anno dalla fondazione dell’Agesci, con la presenza di circa 20mila partecipanti, provenienti da tutta Italia.

Una macchina organizzativa molto complessa, che vede il Comune di Verona impegnato nel fornire assistenza agli organizzatori, sia sotto l’aspetto di Protezione civile che di sicurezza stradale, per la messa in sicurezza dei percorsi a piedi che effettueranno i partecipanti dal 22 al 25 agosto.

Volontari impegnati.

La Provincia di Verona, attraverso la propria consulta del volontariato e la consulta comunale di protezione civile, hanno messo a disposizione di Agesci ben 300 volontari, con funzione di assistenza ai partecipanti, nelle aree individuate del Pestrino e lungo i percorsi indicati con un piano della viabilità particolareggiato.

Polizia locale e provvedimenti viabilistici.

In ogni giornata, già dal 21 agosto, la polizia locale metterà a disposizione 32 agenti e tre ufficiali che si occuperanno di chiudere via del Pestrino, via Lazzaretto, via XXVIII Marzo che saranno percorribili a passo d’uomo solo ai residenti e per i diretti ai frontisti.

Pronte anche le modifiche alla viabilità. Tutto il traffico veicolare, per diverse ora dalla mattina alla sera, dal 21 al 25 agosto, sarà deviato e non si potrà transitare in zona Pestrino. Già da oggi, è attivo il Centro Operativo Comunale alla centrale operativa della Polizia locale, che monitorerà gli eventi. Altra area interessata sarà quella di Bosco Buri, con deviazioni al traffico e chiusura del parco.

La polizia locale invita la cittadinanza a: “Evitare la zona del Pestrino per chi intende transitare con i veicoli da mercoledì 21 a domenica 25, perché l’evento comporta che i pedoni saranno in carreggiata per entrare e uscire dalle aree di soggiorno e per raggiungere le tante iniziative di venerdì 23 e sabato 24 agosto, compresa la zona di Bosco Buri”.