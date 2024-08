Raduno scout a Verona, pronto il piano della viabilità: tutti i divieti

Verona si prepara al raduno scout della Route Nazionale Agesci, che si terrà dal 22 al 25 agosto in città: come cambia la viabilità.

E’ pronto il piano della viabilità per la Route Nazionale Agesci 2024, la manifestazione scout che celebra i 50 anni dell’Agesci e che si terrà dal 22 al 25 agosto in varie aree del Comune di Verona, coinvolgendo 19 mila partecipanti. La polizia locale ha previsto l’adozione di provvedimenti viabilistici che riguardano le seguenti località, a tutela dei partecipanti che raggiungono i luoghi dell’evento a piedi:

A Bosco Buri: viene istituito il divieto di transito, eccetto i veicoli dei residenti e frontisti, dei mezzi di trasporto pubblico, di soccorso e di pronto intervento e anche dei mezzi autorizzati dall’organizzazione, in:

via Bernini Buri, dall’intersezione con via Interna Molini a via Dietro Campagnole/via Bosco, nei giorni 23 e 24 agosto 2024, dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

via Bernini Buri, dall’intersezione con via Dietro Campagnole/via Bosco fino al termine del tratto cieco civici 99-101, dal 19 al 25 agosto 2024, dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

Nei giorni dal 19 al 25 agosto 2024, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione su ambo i lati, eccetto i veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento con obbligo di esporre il permesso rilasciato dall’Agesci, nelle seguenti vie:

via Bernini Buri, dall’intersezione con via Dietro Campagnole/via Bosco fino al termine del tratto cieco civici 99-101;

via Bosco, dall’intersezione con via Bernini Buri e via Croce del Gal/via Mattozze;

su tutta l’area a parcheggio sita in via Brazze;

Pestrino-Lazzaretto-San Pancrazio.

Zona Pestrino- Lazzaretto- Porto San Pancrazio: nei giorni dal 21 al 26 agosto 2024, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, viene istituito il divieto di transito, per il tempo strettamente necessario allo spostamento dei flussi pedonali dei partecipanti alla manifestazione, eccetto i veicoli dei residenti e frontisti, dei mezzi di trasporto pubblico, di soccorso e di pronto intervento e anche dei mezzi autorizzati dall’organizzazione, con limite massimo di velocità stabilito in 20 km/h in:

via del Pestrino, dall’intersezione con via San Giovanni Lupatoto a via Lazzaretto; b. via Lazzaretto, da via del Pestrino a via Ponte San Pancrazio;

via Ponte San Pancrazio, da via Lazzaretto a via Ventotto Marzo;

via Ventotto Marzo, da via Ponte San Pancrazio a via Porto San Pancrazio.

Dal 22 al 25 agosto strada Santa Caterina sarà a senso unico in direzione via Ca’ di Mazze.

Ulteriori provvedimenti a tutela dei partecipanti, anche con ulteriori chiusure e deviazioni al traffico, potranno essere adottai dalla polizia locale qualora si rendessero necessari.

Durante l’intero evento sarà attiva la Centrale Operativa della polizia locale tel 045.80.78.828 per la gestione della viabilità e per ogni utile informazione. Informazioni in tempo reale sulla viabilità saranno fornite anche tramite “X” @veronamobile Il parco pubblico di Bosco Buri e la pista ciclabile che attraversa l’area saranno chiusi al pubblico dal 22 al 25 agosto.