Verona, Forte Santa Caterina: a chi spetta la futura gestione

La rigenerazione di Forte Santa Caterina a Verona: al via i tavoli tecnici per la futura gestione.

La rigenerazione di Forte Santa Caterina entra nella fase cruciale: oggi in municipio, sono iniziati i tavoli tecnici per definire la futura gestione dell’area. Questo progetto, che punta su partecipazione e confronto pubblico, è un modello innovativo promosso dall’amministrazione comunale per rispondere alle sfide di sostenibilità, inclusione e innovazione sociale.

Adesioni.

La manifestazione di interesse lanciata nei mesi scorsi ha raccolto oltre 70 candidature, con 65 istanze ammesse. Di queste, 48 provengono da enti del Terzo settore iscritti al Runts, mentre le altre coinvolgono associazioni, fondazioni, imprese sociali e gruppi informali di cittadini. L’ampia adesione dimostra quanto sia sentita la volontà di contribuire alla rinascita di questo spazio storico.

Prossimi appuntamenti.

Martedì 4 febbraio: Tavolo su “L’immagine del futuro dell’area del Forte Santa Caterina e gli impatti attesi”.

Mercoledì 26 febbraio: Tavolo su “Usi e funzioni auspicate”.

Giovedì 20 marzo: Tavolo su “Ipotesi gestionali” (dalle 15 alle 18).