Che “Forte” il nuovo percorso della salute a Verona.

La riqualificazione dell’area dell’ex Forte Procolo sta facendo grandi progressi, l’obiettivo è creare un nuovo percorso della salute a Verona, attrezzato e accessibile per tutti. La Giunta ha approvato un nuovo progetto per completare la pulizia della zona, che è un passo fondamentale per il recupero degli spazi verdi.

Il progetto è diviso in diverse fasi. La prima fase ha già portato alla scoperta di rifiuti nascosti e strutture pericolanti, che sono stati rimossi. Ora si continua con la pulizia completa dell’area, che sarà trasformata in un percorso dove le persone potranno fare sport e rilassarsi all’aperto.

Il piano d’intervento.

Nel 2023 sono iniziati i primi lavori, ma sono state trovate molte più difficoltà del previsto. Tra la vegetazione infestante sono stati scoperti rifiuti interrati e due piccoli edifici in pessime condizioni, che sono stati demoliti. Questi problemi hanno rallentato il progetto, ma ora la situazione è sotto controllo.

Il Comune ha stanziato 330 mila euro per completare i lavori di pulizia, inserendoli nel piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Una volta pulita l’area, sarà verificata la regolarità urbanistica e catastale, così da poter procedere con le prossime fasi.

Le fasi successive.

L’intero progetto fa parte del programma “Città Sane Oms”, un’iniziativa che il comune di Verona ha adottato per migliorare la qualità della vita urbana, sia dal punto di vista ambientale che sociale e culturale.