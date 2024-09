Auto esce di strada e si ribalta nella notte, feriti quattro giovani: uno è grave

Incidente nella notte tra Isola della Scala e Vigasio, feriti quattro giovani.

Grave incidente nella notte sulla provinciale 24 tra Isola della Scala e Vigasio: secondo una prima ricostruzione, intorno a mezzanotte un’auto con quattro giovani a bordo è improvvisamente uscita di strada, per cause ancora da accertare, all’altezza di una curva, in direzione Isola della Scala, andando a finire nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanze e automedica. Feriti i quattro giovani a bordo: tre, i meno gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Villafranca in codice giallo, mentre il quarto, più grave, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)