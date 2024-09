Cade sul marciapiede e s’infortuna, risarcita con oltre 30 mila euro dal Comune.

Una sessantenne residente a Belfiore cade sul marciapiede e s’infortuna: risarcita con oltre 30 mila euro dal Comune. Il fatto è successo quattro anni fa. Mentre percorreva via Roma, la donna era inciampata a causa di un marciapiede irregolare, danneggiato dalle radici degli alberi, riportando gravi ferite. Portata immediatamente in ospedale, le fu diagnosticata una doppia frattura al collo e al trochite dell’omero destro. Nonostante le cure ricevute, la donna non è riuscita a recuperare completamente e dovrà convivere con postumi permanenti.

Nel 2021, la vittima ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il Comune. Il tribunale civile di Verona, con una recente sentenza di primo grado, ha stabilito che il Comune è responsabile dell’incidente e lo ha condannato a versare il risarcimento, che copre sia le spese legali sia i danni fisici subiti. In seguito all’accaduto, l’amministrazione comunale ha provveduto a riparare il marciapiede per evitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini di Belfiore.