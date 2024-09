Per tre settimane cambia la viabilità in vista delle Olimpiadi: ecco dove e quando.

Per prepararsi alle Olimpiadi del 2026, Verona cambia la viabilità in alcune zone della città: questo dal 30 settembre, per tre settimane. In questo periodo il traffico in via Pallone e piazza Viviani cambierà per consentire i lavori di potenziamento della rete elettrica e la sostituzione di una condotta fognaria.

Via Pallone.

Qui il transito delle auto sarà vietato, mentre i mezzi pubblici potranno circolare solo in una direzione, da Ponte Aleardi verso piazza Bra. Gli autobus che vanno verso il cimitero devieranno su Stradone Maffei e via Ponte Rofiolo, dove sarà vietata la sosta. Anche nella zona vicino alle mura di via Pallone non sarà possibile parcheggiare.

Piazza Viviani.

I lavori di Acque Veronesi porteranno alla chiusura di via Cairoli, con un doppio senso di marcia temporaneo per facilitare il passaggio tra via Nizza e via Cairoli.

Lavori e impatto sul traffico.

Il Comune consiglia ai cittadini di evitare queste zone durante le ore di punta, tra le 7 e le 9, le 12.30 e le 14, e le 17 e le 19, per ridurre il rischio di code. La polizia locale monitorerà il traffico, in particolare nei punti critici come l’incrocio di Ponte Aleardi.