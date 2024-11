Fieracavalli: tra i premiati da Lollobrigida c’è il “Governatore-Cavaliere”.

Fieracavalli: tra i premiati dal ministro Francesco Lollobrigida c’è il “Governatore-Cavaliere”, il presidente Luca Zaia. Con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, anche il sottosegretario Patrizio La Pietra e il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. Insieme hanno consegnato i Premi del Merito Sportivo Ippica e i Premi Eccellenza dell’Ippica, dedicati a chi, nell’ambito della loro vita professionale, ha saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo.

I premiati.

Per il Merito Sportivo Ippica, premiati il campione del trotto della Scuderia Bivans di Antonio Somma, Vivid Wise As, emblema di forza, velocità e italianità, che con le sue vittorie e il suo spirito competitivo, continua a far sognare tutti gli appassionati di ippica. L’allevatrice Ilenia Baesso, insieme alla saura Zuly, che si è distinta per l’argento ottenuto ai Mondiali dei giovani cavalli a Lanaken e Jacqueline Freda, stuntwoman, per il suo impegno nell’associazione Relived Horses, dedicata alla ricollocazione dei cavalli ex trottatori e galoppatori, testimoniando la sua dedizione al benessere animale.

Un premio anche le Personalità di Eccellenza con la passione per l’Ippica, che si sono contraddistinte per il loro contributo al settore equestre e per i successi raggiunti in ambiti diversi ma accomunati da passione e dedizione.

Tra i premiati, la pluricampionessa paralimpica Sara Morganti, vincitrice di due medaglie alle ultime paraolimpiadi di Parigi. L’attrice Roberta Giarrusso, madrina del Palio delle Regioni, per il suo carisma e coinvolgimento nelle tappe dell’evento. Gaetano Miccichè, economista, per la sua passione per l’ippica, coltivata fin dalla gioventù.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ottenuto il titolo di “Governatore-Cavaliere”, in riconoscimento della sua dedizione verso i settori ippico e agricolo italiani, e il celebre calciatore Zibi Boniek, per il suo amore per l’ippica. Il giornalista Stefano Barigelli è stato riconosciuto per il lavoro nel dare visibilità al mondo ippico, mentre l’imprenditore e cavaliere Guido Grimaldi ha ricevuto un premio per i successi nell’equitazione e nel portare l’eccellenza italiana nel mondo. Premiata anche Michela Crecco, proprietaria della Scuderia Aleali, che con Biz The Nurse ha conquistato il Derby Italiano di Galoppo.