Presentato a Fieracavalli il servizio di Pet Therapy per i malati oncologici di Marzana

Presentato a Fieracavalli il servizio di Pet Therapy a favore dei malati oncologici dell’Hospice San Giuseppe di Marzana. Grazie alla generosità del Rotary Club Verona Scaligero, che ha finanziato e promosso il progetto partecipando fattivamente alla sua realizzazione, gli ospiti di Marzana potranno svolgere attività terapeutiche con animali da affezione o animali domestici, finalizzate a un miglioramento delle condizioni fisiche, sociali ed emotive.

L’introduzione di animali, soprattutto cani, negli ambiti ospedalieri ha dimostrato di influire positivamente sull’interazione, la comunicazione (interpersonale e interspecifica) e l’affettività, con un miglioramento degli stati di depressione e ansia, alleviando la solitudine e il senso di vuoto in cui si rischia di sprofondare in caso di malattia non curabile.

A Marzana questo approccio terapeutico verrà intrapreso grazie alla collaborazione tra i volontari dell’associazione Ado Ets, che da 32 anni opera nel territorio offrendo assistenza domiciliare gratuita in cure palliative in integrazione ai servizi dell’Ulss 9 Scaligera, e l’associazione Pet Therapy Doctor Dog Aps.

Il progetto verrà attivato a novembre 2024 e fino a giugno 2025, con sedute di Pet Therapy settimanali della durata di un’ora. Gli incontri avverranno individualmente per ciascun ospite, che avrà la possibilità di dedicarsi per il tempo necessario alla sua relazione personale con l’animale.