Ruba alcolici al supermercato e aggredisce il direttore, arrestato 33enne

Un 33enne è stato arrestato per rapina dopo aver tentato di rubare alcolici e aver aggredito il direttore del supermercato a Veronetta.

Attimi di paura, ieri sera, all’interno del supermercato “IN’S” di via XX Settembre, dove un 33enne di origini marocchine ha ripetutamente aggredito a mani nude sia il direttore che un addetto dell’esercizio commerciale, dopo svariati tentativi di mediazione per fargli restituire alcune bottiglie di alcolici, precedentemente asportate dallo scaffale.

L’immediato arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile, già in zona per controlli nel quartiere Veronetta, ha impedito che la situazione degenerasse e ha permesso di disarmare e immobilizzare subito il 33enne. Lo straniero, dopo essere stato bloccato, è stato trovato in possesso di diversi involucri di cocaina.

La refurtiva è stata riconsegnata al negozio e il giovane è stato arrestato per tentata rapina impropria e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Conclusi gli accertamenti del caso, il 33enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Verona; nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, per il giudizio direttissimo.