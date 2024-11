Alloggi per studenti, finanziamento di 9 milioni a Esu Verona: 128 nuovi posti in via Don Mazza

Esu Verona vince un finanziamento di oltre 9 milioni di euro per realizzare 128 nuovi alloggi per studenti in via Don Mazza.

La città di Verona potrà vedere moltiplicato nei prossimi anni il numero degli alloggi dedicati agli studenti universitari. Esu Verona è risultata vincitrice infatti di un finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca di oltre 9 milioni di euro con cui si avvierà il progetto di ristrutturazione dell’ex Convento e Casa dello studente delle Suore Orsoline, in via Don Mazza, a Verona, di proprietà della Curia. L’intervento di riqualificazione consentirà di realizzare 128 nuovi posti per soddisfare il numero crescente di richieste”.

Come chiarisce l’assessore regionale all’istruzione Valeria Mantovan, il progetto presentato dall’Esu di Verona nell’ambito del quinto bando della legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie, è risultato vincitore di un finanziamento di 9,15 milioni di euro, che si sommerà alla quota accantonata dall’Aziende regionale scaligera per il Diritto allo Studio Universitario pari a 3 milioni di euro. “L’iter – spiega l’assessore – si dovrà completare entro i prossimi mesi, ma si tratta davvero di una bella notizia, che premia l’impegno di Esu Verona. È molto importante che le nostre città universitarie abbiano la possibilità di dare una risposta alla domanda abitativa degli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, in graduatoria. Il diritto allo studio vuol dire anche accoglienza: per questo continueremo a garantire l’impegno della Regione del Veneto ad assicurare strutture e servizi agli studenti affinché possano vivere appieno la vita universitaria anche con alloggi dedicati”.

“Una buona notizia per Verona”.

“Una buona notizia per le studentesse, gli studenti, l’Università e la città, che aspettavamo da mesi, consapevoli del gran lavoro svolto e della qualità del progetto presentato”, commenta il presidente di Esu, Claudio Valente. Alla conferma del contributo, ora, dovrà seguire la procedura di acquisto e riqualificazione della struttura.

“Sono molto soddisfatto di questa notizia – afferma il magnifico rettore dell’università di Verona, Pier Francesco Nocini – che conferma la bontà del lavoro che abbiamo fatto insieme, Esu e Università, per dare risposte concrete alla necessità di alloggi per le nostre studentesse e i nostri studenti”.